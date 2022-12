Droga. Salerno e provincia, sequestri e arresti

In data odierna, ufficiali di P.G. in servizio presso la questura di Salerno, con l’ausilio di unità cinofile nonché di contingenti di Reparti Prevenzioni Crimine e dei Reparti Mobili della Polizia di Stato, hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 20 indagati, di cui 18 sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere, uno ai domiciliari in ragione dell’ età avanzata e uno allo stato irreperibile.

AI predetti risultano contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente nonché plurimi reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack eroina e hashish.

Secondo la prospettazione accusatoria condivisa dal giudicante, nella città di Salerno e comuni della Provincia agiva un gruppo organizzato capeggiato da R. A che gestiva il traffico di sostanze stupefacenti interessandosi alla individuazione di canali di approvvigionamento nonché all’assegnazione delle piazze di spaccio, in detta attività direttiva risultava coadiuvato da G.C. e C.G.

Nel corso delle indagini sono stati individuati 12 piazze di spaccio riconducibile all’associazione ciascuna facente parte a uno degli indagati insistenti su alcuni quartieri della città e su comuni della provincia.

A riscontro delle attività tecniche del P.G. procedente ha sottoposto a sequestro di circa 20 kg di cocaina e di circa 10 kg di eroina, a cui si vanno ad aggiungere ulteriori quantitativi corrispondenti a importi pari a circa 50.000 euro di cocaina e circa 40. 000 euro di hashish.

Nel corso delle attività investigative si è proceduto altresì al sequestro di un arma da sparo artigianale occultata all’interno di una penna, di 9 cartucce calibro 22 e di 67 cartucce per fucile calibro 12.