Le associazioni fanno rete e offrono una mattinata di arte e travestimenti in occasione di Pagani in Cosplay. Piazza Sant’Alfonso è stato il palcoscenico dell’evento organizzato dalle associazioni “Pagani al Centro” e “Una Pagani Migliore” in collaborazione con tante realtà giovanili.













L’invasione dei supereroi

I ragazzi, accompagnati dall’amministrazione De Prisco, hanno potuto esibire all’interno della principale piazza della città i propri costumi di scena ispirati e fedeli agli eroi dei cartoni e di serie Tv. Il Grinch, Mr Bean e Superman, ma anche tanti eroi dell’universo Marvel per la gioia dei più piccoli e non solo.

Il servizio è di Alfonso Romano