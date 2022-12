Roccapiemonte. Presentato il libro di Andrea Pomella “Il Dio disarmato”

Andrea Pomella “Il Dio disarmato”

L’associazione Fedora ha presentato a Roccapiemonte sabato 10 dicembre, l’ultimo libro di Andrea Pomella “Il Dio disarmato” presso l’Auditorium Giuseppe De Angelis dell’Istituto Comprensivo Statale mons. Vassalluzzo. Grande partecipazione di pubblico e studenti che hanno seguito con interesse l’evento.

I saluti e gli interventi

Ad aprire la serata i saluti del sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e dell’assessore alla Cultura Annabella Ferrentino. Ad introdurre i lavori Orlando Di Marino del direttivo associazione Fedora. L’autore ha poi dialogato con Marcello Ravveduto docente Digital Pubblic History alle Università di Salerno e di Modena e Reggio Emilia.

La soddisfazione del direttivo associazione Fedora: Orlando Di Marino

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’associazione Fedora: “L’associazione che presiedo è nata nel 2013 e da allora abbiamo proposto sempre un percorso che coinvolgesse le scuole e che portasse i libri, soprattutto degli autori contemporanei, in aula. I ragazzi vengono tutti coinvolti in progetti lettura, come in questo caso in cui leggendo il libro, hanno una finestra aperta sulla contemporaneità.

Il libro e il personaggio di Aldo Moro

In particolare hanno potuto analizzare un personaggio storico, problematico come quello di Aldo Moro di cui ha scritto Andrea Pomella, recentemente anche oggetto di rivisitazioni televisive.

La trama

Un libro di rilievo il quale sta ricevendo recensioni molto positive e che, come sottolineato da Di Marino, è uno dei probabili candidati al Premio Strega. Il romanziere guarda la storia da un altro punto di vista, analizzando le ore che precedono l’attentato in Via Fani, partendo dal rapimento e seguendo il personaggio nella sua dinamica di prigioniero. Un dato molto interessante perché, al di là del problema politico, si vede la profondità dell’uomo che non vuole arrendersi all destino, alla morte ed è per questo che si appresta ad essere una storia universale.

I ringraziamenti

Il presidente ringrazia l’autore e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, tra cui il Comune, la Biblioteca comunale, il sindaco Carmine Pagano, Paola Poerio che affianca i progetti di lettura.