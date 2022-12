Scafati. Centro sociale Mariconda nel degrado. Gara pronta

Partiranno entro il mese di febbraio i lavori per la realizzazione del centro sociale nel quartiere popolare di Mariconda.

“La gara prima di Natale, e a seguire, per febbraio, i lavori”, è la promessa del sindaco Cristoforo Salvati. In realtà l’opera era già stata avviata dalla precedente amministrazione comunale, salvo poi arenarsi e finire in contenzioso con la ditta appaltatrice e la Regione Campania.

Un milione di euro di finanziamento

Attualmente gode di un finanziamento di poco meno di un milione di euro, a valere sui fondi Pics. L’area, nella quale sorgono le case popolari ex Iacp, è oggi però nel pieno degrado.

Il commento di Sarconio

“L’intera area e il cantiere dove doveva nascere il nuovo centro sociale della popolosa frazione di Scafati è abbandonato al degrado – spiega Giuseppe Sarconio – I residenti chiedono a gran voce che la zona venga messa in sicurezza, molti sono i bambini che si recano ogni giorno a giocare in quell’area dove è presente anche un campo di calcetto”. Il centro sociale, più volte recintato, è stato vandalizzato e spogliato più volte delle strutture che lo tenevano in sicurezza.

L’incuria regna

Oggi, tra erba alta, rifiuti e decadenza strutturale, rappresenta da un lato un pericolo per l’incolumità pubblica, dall’altro lato il simbolo di un fallimento che affonda le radici nel dicembre 2015, mese in cui arrivò lo stop al cantiere e la perdita del primo finanziamento di mezzo milione di euro, levitato a lavori in corso a sfiorare i 750mila.

“Agli abitanti basta già il degrado quotidiano in cui versano le palazzine, abbandonate a sé stesse e vittime dell’incuria – continua il consigliere di minoranza – In questa zona, Scafati si ritrova l’ennesima opera ferma e di cui non si conosce il futuro. Come consigliere provvederò a segnalare ai vari organi competenti, dal sindaco fino alla Tenenza dei Carabinieri, ad ognuno per ogni grado di competenza, la situazione di degrado, di emergenza ambientale e sanitaria presente all’interno e nei pressi dell’area di cantiere del centro sociale di Mariconda”.

Sarà la commissione straordinaria a inserirla nei progetti Pics, e oggi il suo completamento gode di un finanziamento di 922 mila euro e un iter, secondo il primo cittadino, in dirittura d’arrivo. “Dopo l’approvazione della variazione di bilancio l’ufficio ha provveduto alla determina di accertamento ed impegno spesa – sottolinea Salvati – settimana prossima sarà fatta la determina a contrarre per avviare la gara ed affidare i lavori. Rispetto all’ennesimo fallimento del Più Europa ereditati, la mia amministrazione porterà a compimento l’opera, cosi come il Polo Scolastico, che saranno segnali di rinascita morale per la comunità”.

Nel quartiere dovrebbe nascere anche una nuova casa dell’acqua. “E’ cosa buona – ribatte Sarconio – lo abbiamo sempre chiesto, ma non vorremmo che finisse nel degrado come tutta l’area. Vigileremo”.

Adriano Falanga