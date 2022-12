Scafati. Niente internet, uffici in tilt. Rinviato il Consiglio

Niente rete internet, in tilt gli uffici comunali e Consiglio Comunale rinviato. Sono giorni difficili questi ultimi per i servizi comunali, la precarietà della rete internet e la scarsa assistenza dei provider ha mandato in tilt gli uffici, creando palesi disagi e disservizi. Scatta la denuncia ai carabinieri della locale tenenza. A presentarsi, ieri pomeriggio, al comando dei carabinieri di via Oberdan guidato dal tenente Gennaro Vitolo, il responsabile settore Energetico e Innovazione Tecnologica Maurizio Albano. Non aveva scelta il dirigente, considerate le ripetute interruzioni del servizio internet, con conseguente difficoltà agli uffici nellerogare i servizi. Su tutti i servizi demografici, impossibilitati a rilasciare carte didentità e certificati anagrafici, come nascita, morte e matrimonio. In tilt anche lufficio protocollo, con i poveri dipendenti alle prese con la comprensibile rabbia di decine di cittadini esausti. Abbiamo ricevuto un danno di immagine, ma anche di operatività, perché il protrarsi dei disagi si palesa come interruzione di pubblico servizio, spiegano da Palazzo Mayer. Le difficoltà con i due gestori dei servizi digitali vanno avanti da settimane. Il 30 novembre e 1 dicembre la responsabile degli Affari Generali e Istituzionali dellEnte, Daniela Faiella, aveva già informato il collega Albano, il sindaco Salvati e i rappresentanti istituzionali delle continue difficoltà riscontrate, che comportavano disagi, se non addirittura il blocco dei servizi. Ne va dellimmagine e produttività dellente, ammoniva la Faiella. A nulla sono servite le segnalazioni dellufficio Innovazione Tecnologica, e di fronte alle oggettive difficoltà e ai cittadini esasperati, il dirigente non ha potuto fare altro che denunciare la situazione ai carabinieri, onde tutelare lEnte e chiedere limmediato ripristino di un servizio fondamentale per la pubblica amministrazione. Salta anche il Consiglio Comunale previsto per questa sera. A deciderlo il Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio dando seguito ad una istanza del primo cittadino. LAssise viene così rinviata a data da destinarsi, probabilmente fine anno, in una finestra temporale che va dal 27 al 30 dicembre.

Adriano Falanga