Udine. Muore nel sonno dottoressa salernitana in servizio al pronto soccorso

La dottoressa Lucia Damiano di 49 anni è morta improvvisamente nel sonno, stroncata da un malore, mentre dormiva a casa sua a Udine.

La professionista, come scrive salernonotizie, era di origini campane, era nata in provincia di Salerno. Si era specializzata in medicina interna all’Università di Napoli e dopo essersi trasferita in Friuli, nel 2003 aveva iniziato a lavorare al pronto soccorso medicina d’urgenza dell’ospedale udinese, il Santa Maria della Misericordia.

Da lì, si era trasferita al pronto soccorso della struttura ospedaliera di San Daniele dove aveva lavorato per molto tempo prima di tornare, qualche mese fa, al Pronto soccorso del capoluogo friulano. La dottoressa Damiano, stimata e apprezzata dai colleghi per le sue doti umane oltre che per la sua competenza professionale, lascia una figlia.