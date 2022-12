Anziano minaccia gesto estremo, salvato dai Carabinieri di Mercato San Severino

Tragedia sfiorata ieri grazie all’intervento dei Carabinbieri che hanno salvato un uomo che stava tentando un gesto estremo.

L’intervento

In modo particolare, i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi dello svincolo autostradale Salerno – Avellino mettendo in salvo un 81enne che, in preda a una forte sindrome depressiva, si era posizionato al centro della carreggiata cercando di farsi investire dalle auto in transito. I militari, allertati da alcuni passanti, hanno messo in salvo l’uomo affidandolo al 118.