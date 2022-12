Carabinieri di Agropoli sequestrano droga. Deferiti 2 giovani salernitani

21enne di Agropoli e un 20enne di Capaccio deferiti alla Procura di Vallo della Lucania , per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Controllo del territorio

I Carabinieri durante il servizio di controllo del territorio salernitano hanno rinvenuto della droga a seguito di perquisizione di giovani a bordo di un’auto.

Deferiti giovani in possesso di droga

In particolare i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli, durante un servizio per il controllo , hanno deferito alla Procura di Vallo della Lucania , per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 21enne di Agropoli e un 20enne di Capaccio. I due ragazzi sono stati controllati a bordo dell’auto su cui viaggiavano e al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati una modica quantità di cocaina e circa 70 gr. tra marijuana e hashish.