Docenti abilitati e specializzati all’estero. Vuolo richiede incontro risolutivo

Docenti abilitati e specializzati all’estero penalizzati ed esclusi dalle graduatorie.

L’impegno dell’europarlamentare

L’impegno dell’europarlamentare Vuolo per risolvere il problema creato dall’Ordinanza Ministeriale 112 del 06.05.2022, che impedisce agli abilitati all’estero il conferimento dei contratti a tempo determinato in attesa del riconoscimento del titolo.

L’interrogazione

Con un interrogazione parlamentare al Commissario Breton, Vuolo evidenzia la violazione del diritto all’acceso parziale tutelato dalla direttiva 36/2005 e fa leva sulla violazione alla piena attuazione del diritto alla libertà di circolazione.

Equipollenza dei titoli

All’alba della ripresa delle attività scolastiche, si presenta in Italia una situazione insostenibile: a fronte di un altissimo numero di posti dedicati ai docenti di sostegno attualmente vacanti, vi sono circa 7.000 docenti che attendono da più di due anni l’equipollenza dei titoli presso i Ministeri competenti.

La risposta del Commissario

“Le autorità italiane devono garantire che la procedura per ottenere il riconoscimento sia completata il prima possibile”. Questo uno stralcio della risposta del Commissario Thierry Breton all’interrogazione posta da Lucia Vuolo, europarlamentare FI/PPE.

L’obiettivo dell’europarlamentare Vuolo

“Dopo 13 settimane, il Commissario ha risposto a me e agli oltre 7’000 docenti fermi a casa nonostante l’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero. Il mio obiettivo è affrontare e risolvere la faccenda una volta e per sempre. I cittadini italiani hanno il dovere di rispettare la normativa vigente, ma diventa assai complicato se le regole non sono puntuali sia nei tempi che nelle procedure”.

Le questioni da risolvere

Nella risposta della Commissione ci sono due riferimenti su cui la Vuolo ritiene sia necessario intervenire: l’Ordinanza Ministeriale 112/2022 che va armonizzata con la realtà e la garanzia dei tempi. La lentezza nella gestione dei titoli poi, come riferisce Breton, ha prodotto una serie di denunce attualmente all’esame della Commissione europea per potenziali violazioni della direttiva 2005/36/CE.

Le azioni messe in campo

“Ci sono oltre 7’000 italiani che hanno scelto di andare in Europa per un’abilitazione utile a poter lavorare nella scuola. Lo scorso maggio 2022, l’OM 112 ha lasciato a casa queste persone, senza possibilità di riscatto, senza poter firmare alcun contratto, senza certezze sui tempi. Informata di quanto stesse accadendo, ho interrogato la Commissione. Poi, con un Governo politico in carica, lo scorso 29 novembre, ho interessato dei fatti il Presidente del Consiglio, on. Giorgia Meloni, e il Ministro dell’Istruzione e del Merito Prof. Giuseppe Valditara. Dopo 24 ore, il mio ufficio di Bruxelles aveva ricevuto una telefonata dal Ministero dell’Istruzione avviando così un dialogo che porterà, ne sono certa, ad una risoluzione definitiva”.

La risposta repentina dal MIM lascerebbe presagire la netta volontà di affrontare e risolvere la faccenda. A tal proposito l’europarlamentare forzista spiega.

Le parole dell’onorevole Vuolo

“Mi sono fatta carico delle centinaia di email, messaggi che mi continuano ad arrivare notte e giorno, ho avuto videoconferenze ristrette con vari rappresentanti degli abilitati esteri e ho creato anche un gruppo Telegram per dare informazioni verificate. La fiducia e la speranza che hanno riposto in me migliaia di italiani non sono rimaste inascoltate. Stamane, un’ora dopo l’arrivo della risposta del Commissario Breton, avevo già informato il Ministro Valditara e, come d’accordo, ho chiesto un incontro risolutivo a Roma. Questi i fatti, questo è ciò che vogliono settemila e più italiani”.