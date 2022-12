Nocera Superiore. Una nuova piazzetta per Croce Malloni (video)

Nocera Superiore. Una nuova piazzetta per Croce Malloni

Croce Malloni ha la nuova piazzetta con annesso percorso pedonale appositamente illuminato. Sarà quindi possibile accedere all’area attraverso un apposito percorso pedonale che darà modo, a persone anziane e ai più piccoli, di poter accedere alla zona Peep e alla località Croce Malloni in tutta sicurezza anche nelle ore serali perché illuminata.

Ammodernamento della città

L’amministrazione Cuofano, dunque, continua a lavorare per riqualificare e attuare iniziative di ammodernamento per la città. Il sindaco Cuofano invita a preservare i nuovi spazi. Per fare questo la manutenzione non basta, serve la collaborazione del cittadino che è il primo responsabile del decoro urbano. L’area Peep potrà fin da subito godere anche di 8 nuovi spazi destinati alla sosta.

Il servizio è di Aldo Severino