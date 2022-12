La mobilitazione dei dipendenti della società speciale Sam allontana i lavoratori dall’amministrazione De Prisco, che aspetta ora la fine del bando per la nomina del nuovo amministratore unico e del direttore generale dei cantieri. Una fumata nera attesa diventata cinicamente reale.

La protesta al comune

Circa una trentina di lavoratori e sindacalisti appartenenti all’azienda speciale che vede il comune di Pagani come socio unico hanno espresso il loro dissenso davanti palazzo San Carlo nella mattinata del 13 dicembre. Un sit-in dichiarato dai lavoratori accompagnati dalla Fial e dalla CGIL FP che mal stanno vivendo gli ultimi mesi del cantiere incaricato allo spazzamento e raccolta dei rifiuti, nonché della cura del verde pubblico della città paganese. Diversi sono i problemi che denunciano i lavoratori ormai da diverso tempo senza trovare dall’altro lato una serie e proficua collaborazione.

E’ il caso della sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri, reputata ancora non sufficiente, o delle difficoltà di organico e degli strumenti a disposizione. Ciò che ha fatto però scatenare l’ira dei sindacati è stata l’assenza dell’amministrazione negli ultimi tavoli di contrattazione, arrivati addirittura in Prefettura.

Le parole del segretario CGIL

“Manca un governo di questa azienda, al 100 per cento del comune di Pagani. In questi anni ci sono stati diversi problemi anche legati alla dirigenza e ai cambi di poltrona, lo stesso comandante Lucio D’Apolito ha espresso vicinanza nei confronti delle problematiche. Ma che manchi addirittura l’interlocuzione con l’istituzione, con tanto di assenza al tavolo in Prefettura, è grave e supera i limiti” è la denuncia del segretario generale della CGIL FP provinciale Antonio Capezzuto “Non vorremmo che il malgoverno di questa società diventi una questione dei dipendenti e non della politica. Che fa rimanere i suoi dipendenti al freddo e al gelo senza riceverli”.

Il rifiuto del sindaco

Il sindaco Lello De Prisco, in linea con l’atteggiamento degli ultimi mesi, ha rigettato di fatto la proposta di tavolo con sindacati e lavoratori, forte delle iniziative messe in campo nel cantiere, che gode di nuovi mezzi e nuovo personale. Una totale mancanza di interlocuzione che nasconde però anche la voglia di palazzo San Carlo di rinviare qualsiasi interlocuzione a quando saranno nominati il nuovo amministratore unico e il direttore generale.

L’intervento dell’assessore Sam

“Parliamo di interlocuzioni specifiche che normalmente dovrebbe affrontare l’amministratore unico, capiamo che siamo in una fase commissariale ma la risposta non è prendersela con noi, ma aspettare di avere di nuovo una dirigenza sulla quale ripartire” è l’intervento dell’assessore delegato ai rapporti con Sam Giuseppe Campitiello, che conclude “Si fa cattiva pubblicità alla realtà Sam durante la pubblicazione dei relativi avvisi pubblici per la nomina della nuova dirigenza, un atto assolutamente incredibile pensando alle tante emergenze da affrontare e che noi politica stiamo affrontando”.