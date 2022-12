Sarno. Parco della Memoria, continua la riqualificazione

Parco della Memoria, continuano i lavori di riqualificazione di associazioni e volontari sotto l’occhio dell’amministrazione, nel 2023 la conclusione.

Il parco simbolo del dramma

Nella città di Sarno è forte attesa per la riapertura ufficiale dello spazio verde di località Episcopio in viale Margherita, simbolo del dramma dell’alluvione del 1998. All’interno del parco è infatti presente un monumento dedicato a tutte le vittime del famoso disastro che cambiò radicalmente il volto della città e della popolazione sarnese.

Il processo di riqualificazione

La grande carica spirituale dell’opera è però negli ultimi tempi messa in discussione dalle condizioni del Parco della Memoria che lo ospita, nel degrado dell’incuria che ha portato negli anni alla crescita indiscriminata di piante infestanti e di episodi di vandalismo. L’amministrazione Canfora, supportata dalla cittadinanza attiva, ha messo in campo un processo di riqualificazione sull’area che va avanti anche se a passi incerti visto l’arrivo delle stagioni delle piogge.

Le parole dell’assessore Viscardi

“I volontari e le associazioni sono a lavoro praticamente ogni giorno per la riqualificazione del parco della memoria e voglio ringraziarli sempre per l’esempio che rappresentano. In queste settimane c’è stata la messa a nuovo di gran parte dei percorsi e dei cordoli, con tanto di prime installazioni anche floreali nell’area. Peccato che si continuino qua e là a ravvisare episodi di vandalismo” sono le parole dell’assessore al patrimonio Eutilia Viscardi.

In particolar modo il membro di Giunta prova a fare anche un cronoprogramma dei prossimi passaggi, non nascondendo però dispiaceri: “Al momento non crediamo sia possibile organizzare i mercatini di natale sul luogo in programma per Gennaio, visti alcuni ritardi dovute alle settimane di piogge che non solo rallentano ma danneggiano anche il lavoro quotidiano. All’inizio del nuovo anno saranno anche installati gli strumenti per la futura area ginnica, sperando di riuscire ad accoppiarlo anche con un sistema di videosorveglianza visti gli episodi di violenza alle cose degli ultimi tempi”.

Le parole dell’opposizione

Dall’opposizione consiliare si cerca però di capire quando effettivamente il Parco della Memoria verrà completamente ridato ai cittadini sarnesi, che hanno bisogno di un luogo di memoria ma anche di aggregazione:” Sembra l’ennesimo annuncio senza realtà. Un’opera che doveva essere simbolo della rinascita sarnese si è ritrovata ad essere martoriata proprio come le vicende legate all’alluvione. L’amministrazione comunale deve smetterla di dirci che porta avanti progetti e deve incominciare ad annunciare le date di conclusione dei vari progetti, sennò sembra tutta fuffa. Infine, è quanto mai singolare che ogni volta che la cittadinanza lamenti lo stato di abbandono dell’area esce sempre fuori un progetto da (non) portare a compimento” sono le parole del consigliere di FDI Antonello Manuel Rega.