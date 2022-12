Scafati. Niente internet, niente Consiglio. Esposto al Prefetto di Salerno

Manca internet e salta il Consiglio Comunale, l’opposizione scrive al Prefetto di Salerno Francesco Russo. E’ dal 30 novembre che Palazzo Mayer e gli uffici distaccati stanno riscontrando ripetute difficoltà con la rete internet. A nulla sono servite le segnalazioni al gestore, tanto da costringere il responsabile di settore Maurizio Albano a denunciare tutto ai carabinieri per l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio, rescindere il contratto e chiedere rimborso. Ovviamente i disagi degli uffici si tramutano in disservizi per l’utenza. Questo ha spinto il sindaco e la segretaria comunale Paola Pucci a chiedere al Presidente del Consiglio Mario Santocchio di valutare l’ipotesi di rinviare la seduta prevista per il 13 dicembre. E così è stato.

“Ho convocato i capigruppo e spiegato loro le difficoltà – così Santocchio – non potevamo istruire le delibere, non tutto il materiale era arrivato, a causa dell’assenza di rete. Non c’erano purtroppo le condizioni per un corretto svolgimento della seduta”. L’Assise dovrebbe essere riconvocata entro il 27 o 29 dicembre. “Nonostante il parere contrario della conferenza dei capigruppo, hanno deciso di rinviare il Consiglio. Una decisione che arriva solo 24 ore prima, e con una motivazione a dir poco risibile”, scrivono in una nota i dodici consiglieri di minoranza. Praticamente la quasi metà dell’Assise. “Abbiamo ritenuto doveroso segnalare a sua Eccellenza Il Prefetto di Salerno l’accaduto, affinché attenzioni la legittimità della scelta di Sindaco e Presidente del Consiglio. Erano all’ordine del giorno importanti argomenti, tra cui la discussione proposta dall’opposizione inerente la messa a disposizione di locali comunali per il distretto sanitario, cosi da evitarne il trasferimento – poi la stoccata – temiamo che sia in atto l’ennesimo braccio di ferro interno alla maggioranza, per disaccordi politici su alcuni argomenti che erano all’ordine del giorno e su vicende di potere e decisioni che si stanno consumando all’oscuro dei cittadini”.

La maggioranza di Cristoforo Salvati si regge su un solo voto in più, e la sola assenza, o contrarietà, di un consigliere, rischierebbe di vedere non approvate le proposte. Sullo sfondo anche il braccio di ferro tra Salvati e Santocchio sul triplice incarico della segretaria, che guida anche i settori Tributi e Avvocatura. “Ho scritto al Presidente del Consiglio sulla opportunità di rinviare la data del consesso civico perché eventuali nuove interpellanze delle minoranze potevano essere state inviate senza la nostra conoscenza – replica il primo cittadino – Mi sembra un atto di galanteria politica ed istituzionale, i conti dell’oste non ci hanno mai interessati e preoccupati. Comunque a breve avremo la nuova data e come al solito avremo i numeri e finirà il solito tormentone delle minoranze. Le minoranze chiarissero alla citta e a loro stessi soprattutto se lo streaming è indispensabile o meno per la garanzia di trasparenza e non a seconda dei loro fini politici”.

Adriano Falanga