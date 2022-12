Scafati. Palestra Liceo “Caccioppoli”: i consiglieri invitano il Presidente della Provincia Alfieri

In merito alla Palestra Liceo Scientifico “Caccioppoli”, i consiglieri lanciano l’invito al Presidente della Provincia Alfieri

La vicenda della Palestra

Nella qualità di Consiglieri Comunali, nell’esprimere le nostre congratulazioni al neo Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, abbiamo ritenuto opportuno richiamarne l’attenzione sulla vicenda della Palestra del Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli” di Scafati.

La suddetta palestra, in corso di costruzione da oltre 10 anni, purtroppo per varie vicissitudini richiede ancora molti lavori non secondari – a partire dalla copertura – per essere ultimata e resa agibile in modo da assicurarne la fruizione a centinaia di studenti.

L’invito

Abbiamo, inoltre, invitato il Presidente a voler visitare il liceo e la costruenda palestra. Con grande tempestività il Presidente, che ringraziamo, ci ha già fatto pervenire riscontro precisando di conoscere bene la situazione della Palestra e che programmerà sicuramente la visita da noi richiesta.

La richiesta dei Consiglieri:

Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo, Antonio Fogliame, Nicola Cascone, Giuseppe Sarconio, Paolo Attianese, Nicola Acanfora, Antonella Vaccaro, Anna Conte, Liliana Acanfora, Michele Grimaldi