Angri. Manutenzione: la road map dell’assessore Ciro Calabrese

Una vera road map per il neo assessore Ciro Calabrese. Il neo assessore delegato alla manutenzione, all’ambiente e alla Protezione civile si è subito calato nel suo ruolo in maniera responsabile sincerandosi, dove visibilmente possibile, dello stato attuale delle cose. Un primo sopralluogo, seppure ancora informale, lo ha già fatto in alcune scuole del territorio passando per i due Istituti Comprensivi Smaldone e Galvani Opromolla per avere contezza dello stato dei plessi.













Calabrese si è anche rapidamente soffermato su alcune e delle aree attrezzate possibilmente da recuperare tra Via Leonardo Da Vinci e Via Nazionale in località Taverna. Un impegno di non poco conto per recuperare il tempo perso soprattutto per quello che riguarda il decoro urbano e la manutenzione degli spazi pubblici comunali, che da tempo necessitano di manutenzione.









Un dettagliato programma di manutenzione

Calabrese assicura che nei prossimi mesi sarà programmato anche un dettaglio programma di manutenzione delle strade cittadine con una capillare revisione delle criticità dei marciapiedi che in alcune zone della città sono un vero pericolo per chi li percorre. C’è molto da lavorare ma la volontà non sembra mancare.

Il servizio è di Aldo Severino