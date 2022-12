Come riportato dal comunicato stampa sul sito ufficiale della squadra, l’U.S. Angri non disputerà i prossimi incontri contro le compagini di Portici e Sorrento causa Covid.

Il motivo di tale disposizione è legato al fatto che si è verificato l’accertamento di alcuni casi di Covid-19 tra i tesserati dell’Angri. Di conseguenza, il Dipartimento Interregionale ha disposto il rinvio della 16esima e 17esima giornata di partite.

Dove e quando ci saranno i recuperi

Non si terrà dunque la partita del 17 dicembre allo stadio Pasquale Novi, fra Angri e Portici, ma avrà invece luogo l’11 gennaio, alle ore 14:30 al medesimo campo. Stessa sorte tocca alla partita in trasferta col Sorrento, da calendario in programma per mercoledì 21 dicembre, ora rinviata al 18 gennaio, alle ore 14:30, allo stadio comunale Italia di Sorrento.

La società tiene comunque a precisare che i tagliandi già venduti per la gara con il Portici avranno validità per la partita di recupero, quindi per chi avesse già acquistato il biglietto non ci saranno difficoltà di sorta nell’assistere al match.

Il prossimo match di campionato a cui presenzierà la squadra si terrà dunque l’8 gennaio alle 14:30 in trasferta contro l’Aprilia, dopo una lunga pausa forzata causa covid.