Scafati. Dipendente comunale preso a pugni, nei guai 25enne

Sferra un pugno in pieno volto al dipendente comunale, nei guai un uomo di Scafati. Erano giorni che i ripetuti guasti alla rete internet avevano messo in agitazione dirigenti e dipendenti comunali. I disagi nell’erogazione dei servizi, come ad esempio certificati, documenti di identità e protocolli vari, stavano comportando comprensibili disservizi ai cittadini, esponendo l’organico comunale, suo malgrado, alle proteste ed esasperazione dell’utenza. E così martedì mattina l’ennesima protesta, piuttosto agitata, si è tramutata in aggressione fisica. Erano circa le 11, quando agli uffici dell’anagrafe in via Diaz si presenta una coppia, mamma e figlio. La donna era oramai arrivata al terzo tentativo per riuscire ad ottenere la carta di identità, ma di fronte all’ennesimo rifiuto del dipendente, il figlio è andato in escandescenze. A nulla sono serviti i tentativi di spiegare che le responsabilità non erano attribuili all’ufficio, ma ai ripetuti guasti della rete internet. La linea, oramai da giorni, era altalenante. Spiegazioni inutili, perché l’uomo si scaglierà contro il dipendente, assestandogli un pugno in pieno volto e andando via. Al sanguinante impiegato non resterà che allertare i carabinieri e recarsi al più vicino pronto soccorso per farsi medicare. Se la caverà con sette giorni di prognosi.

Sull’identità dell’aggressore indagano i carabinieri della locale tenenza guidati dal tenente Gennaro Vitolo, che tramite servizio di videosorveglianza hanno identificato l’auto con la quale è andato via dagli uffici comunali. Rischia una denuncia per aggressione. Sono giorni che l’atmosfera è tesa e agitata negli uffici di Palazzo Mayer. E’ infatti dal 30 novembre che la precarietà della rete internet sta mettendo in difficoltà la macchina amministrativa, tanto da spingere il Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio a rinviare la seduta di Consiglio prevista per martedì sera. Una decisione che non è piaciuta ai consiglieri di opposizione, tanto da far scattare la segnalazione al Prefetto di Salerno Francesco Russo. “Era impossibile istruire le proposte di delibera”, ha spiegato Santocchio. Il disservizio ha spinto anche il responsabile del settore Innovazione Tecnologica, Maurizio Albano, a sporgere denuncia contro il gestore per interruzione di pubblico servizio.

Al dipendente la solidarietà di Mario Santocchio. “Paghiamo già la cronica carenza di personale, i dipendenti in servizio vanno ringraziati per lo spirito di abnegazione”. Solidarietà anche dall’ex assessore ai Lavori Pubblici Gennaro Avagnano, che però non risparmia una stoccata. “La cittadinanza è esasperata, l’aggressione va fermamente condannata, ma l’amministrazione comunale è responsabile di tutto ciò – le sue parole – una colpa senza alibi, se non sono capaci di assumere e dare i giusti servizi alla comunità, alla fine si devono mettere in conto anche simili deprecabili risultati”.

Adriano Falanga