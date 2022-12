Angri via Satriano. Progettiamo per Angri: “purtroppo non siamo stati ascoltati”.

Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara: "La presunzione non ha fine. Il senso unico di marcia istituito a via Satriano, come avevamo già anticipato in Consiglio Comunale, ha creato solo serie situazioni di pericolo".

Comunicato stampa

La presunzione non ha fine. Il senso unico di marcia istituito a via Satriano, come avevamo già anticipato in Consiglio Comunale, ha creato solo serie situazioni di pericolo alla sicurezza stradale nel parco residenziale Satriano turbando la quiete degli abitanti e provocando disagi economici alle attività economiche angresi ed abatesi.

Una situazione che, consequenzialmente, ha prodotto due diversi ricorsi al TAR che nel frattempo ha visto in prima istanza l’Amministrazione Comunale Ferraioli soccombere per ben due volte con due diverse ordinanze di sospensione/modifica del provvedimento. Nelle Motivazioni espresse dal TAR vi è, in estrema sintesi, manifestata tutta la incapacità politica ed amministrativa della classe politica e dirigenziale al governo della nostra città. In diverse occasioni, compreso il consiglio comunale, abbiamo invitato Sindaco e Vice Sindaco a rivedere con estrema serenità questa assurda posizione i cui esiti giudiziari al momento vedono quale unico vincitore della disputa l’avvocato esterno nominato per difenderci.

La viabilità dedicata per i mezzi pesanti è totalmente in tilt tanto da smistarli, erroneamente anche lungo le strade cittadine inaccessibili al loro transito come: Via dei Goti, Via Campia, quartiere Alfano, Corso Vittorio Emanuele, via Generale Niglio, via D’Anna, via Badia.

La verità è che per il “capriccio” di qualcuno o per favorire qualche amico spesso si mettono in campo “provvedimenti spot” avulsi e alieni da una programmazione seria, tanto che il TAR sostiene che: ⁃ il provvedimento impugnato non appare supportato da una approfondita analisi geometrica delle strade oggetto delle modifiche alla circolazione; ⁃ le ragioni di tutela dell’economia locale avrebbero suggerito la valutazione della conservazione del doppio senso di circolazione almeno con riferimento ai soli veicoli di minori dimensioni e nel periodo natalizio (considerata l’efficacia trimestrale dell’ordinanza), stante anche l’interruzione delle attività scolastiche (a cui, come emerso nel corso della discussione, si connettono in parte le esigenze di tutela degli utenti della strada a cui sono ispirate le misure adottate);

Per quanto riguarda il ricorso delle aziende abatesi si prefigura addirittura la possibilità di far transitare gli autocarri in località parco amore in fascia oraria pomeridiana infatti il TAR si pronuncia una questione termini: ⁃ di conseguenza, l’Amministrazione comunale resistente, sulla scorta di quanto sopra osservato, debba procedere al riesame del provvedimento impugnato secondo quanto disposto con tale ordinanza (anche introducendo, se del caso, una seconda fascia oraria, pomeridiana, di deroga generale al divieto di transito al fine di ridurre i disagi derivanti dalla dedotta disparità);

Crediamo, in conclusione, che a questo punto non vi sia altra soluzione che sospendere l’ordinanza di senso unico, almeno per le autovetture e fare circolare i mezzi pesanti di nuovo sulla via Satriano, suggerendo come già fatto, l’utilizzo di “movieri” che ne disciplinino il passaggio nei pressi del sottopasso autostradale, magari in fasce orarie prestabilite e per il periodo necessario al TAR per esprimersi definitivamente sui ricorsi pendenti, auspicandoci che la proposta d’accordo di programma già annunciata dal Commissario Valeri e che il Sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale è disponibile a valutare se formalizzata quanto prima possibile.

I consiglieri comunali di “Progettiamo per Angri”: Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara.