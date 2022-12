Cronaca. Ilaria Abagnale sindaca di Sant’Antonio Abate rapinata a Napoli

Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate, è stata rapinata ieri sera nel traffico a Napoli: un criminale armato li ha aggrediti in via Poerio.

Rapinati sindaca Abagnale e il marito: pistola in faccia nel traffico a Napoli

Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate, è stata rapinata ieri sera nel traffico a Napoli: un criminale armato li ha aggrediti in via Poerio.

La sindaca di Sant’Antonio Abate, come scrive Fanpage.it, Ilaria Abagnale, è stata rapinata in via Carlo Poerio, nel centro città: un uomo armato si è avvicinato alla coppia in auto e l’ha minacciata con una pistola, facendosi consegnare soldi e un orologio. É successo nella serata di ieri, 15 dicembre, la vicenda è stata denunciata ai carabinieri.

Il criminale avrebbe puntato la pistola

Ad agire, stando a quanto dichiarato dalla sindaca del comune del Napoletano e consigliere metropolitano, sarebbero state due persone: uno col compito di palo, che avrebbe atteso a qualche metro di distanza, l’altro che avrebbe materialmente eseguito la rapina. Il criminale avrebbe prima mostrato la pistola alla donna e al marito e poi con un colpo secco con l’arma avrebbe mandato in frantumi il vetro dell’automobile. A quel punto alla coppia non sarebbe rimasto altro da fare che acconsentire alle richieste, consegnando i contanti e un orologio; il rapinatore si sarebbe dileguato subito dopo, insieme al complice.

Le prime dichiarazioni della sindaca

“Abbiamo provato un grande spavento – ha detto Ilaria Abagnale – è stata veramente una brutta esperienza, vissuta in pieno traffico, in una zona considerata “bene” della città. Ma naturalmente questo non deve assolutamente gettare discredito sulla città per l’episodio di un singolo”.

Le minacce di ottobre

Ad ottobre scorso erano emerse delle minacce nei confronti della figlia della sindaca, che aveva denunciato un boss locale. Per Abagnale i due episodi non sarebbero collegati. Subito dopo la rapina le vittime si sono rivolte ai carabinieri, che hanno avviato le indagini; al vaglio le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza installate nella zona.