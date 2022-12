Napoli. Ruota panoramica, polemiche bloccano i lavori di montaggio

Il Comune: “Una scelta non condivisa, impattante per il decoro e la viabilità e agibilità della zona"

L’opera mastodontica

Ferris Wheel 45 questo il nome del progetto che consiste, nell’istallazione a Napoli di una ruota panoramica, una delle più grandi ruote panoramiche di tutta Europa, con un’altezza che supererà di poco i 55 metri con un diametro superiore ai dodici metri, più o meno il corrispettivo di un palazzo di quattro piani. Una grande novità per la città durante le festività natalizie che dovrebbe durare due mesi, fino al 28 febbraio 2023. Un’occasione unica per ammirare dall’alto il panorama del golfo con il Vesuvio, Ischia e Capri sullo sfondo.

Città divisa tra contrari e favorevoli

Un progetto non ancora portato a compimento che potrebbe già essere abortito. La città si divide tra contrari, perchè la ruota aggiungerebbe ulteriori problemi alla viabilità e favorevoli, in quanto attrazioni simili sono presenti in diverse nazioni europee, basti pensare al London Eye, senza per questo influire sulla circolazione.

Lo stop

Il problema più grande però è che l’idea è stata partorita dell’Autorità portuale e portata avanti in totale autonomia rispetto all’amministrazione comunale e pare, senza avvisare il primo cittadino. Ieri sono cominciati i lavori affidati alla società City Eye di Mercato San Severino, impegnata nello sgombero di tutta l’area, mandando su tutte le furie Manfredi. Gli operai sono stati costretti a interrompere il montaggio, è stata la stessa ditta a prendere la decisione. Troppa tensione, troppe polemiche e, soprattutto, la decisione della Soprintendenza di chiedere ulteriori approfondimenti visto che il parere, allo stato, sarebbe negativo, come riferisce Il Mattino.

Progetto non condiviso dal Comune

L’istallazione dell’opera mastodontica, proprio a ridosso del Natale, rischia di incidere non poco nel caos traffico delle festività e sulla mobilità del centro. Il comune pare infatti non approvare la ruota panoramica: “Una scelta non condivisa, impattante per il decoro e la viabilità e agibilità della zona. In passato progetti di questo tipo sono stati sottoposti all’amministrazione Manfredi e sono stati sempre rifiutati e bocciati. Non sappiamo se sia stato acquisito il parere della Soprintendenza”.

Le polemiche

Nel frattempo su Change.org, come riportato da internapoli.it, è anche partita una raccolta fondi per bloccarne l’istallazione. “A Napoli, al molo Angioino a due passi dalla Stazione Marittima, dalla Piazza Municipio e dallo straordinario Palazzo Reale, sarà costruita per il periodo natalizio una ruota panoramica di cui si magnifica l’impatto sul turismo” spiega il sito. Conseguenze per l’ambiente e per l’impatto visivo questi i punti portati dalla protesta.