Pagani. Il premio per l’impegno civile Marcello Torre (video)

E’ un dovere ricordare Marcello Torre, il sindaco di Pagani ucciso dalla Camorra l’11 Dicembre 1980. Per non dimenticare del male, per avere a mente sempre l’alternativa. La città alfonsina ha ospitato il 40° anniversario dell’associazione Marcello Torre e il relativo premio nazionale per l’impegno civile in una due giorni dalla grande carica emotiva.









Il programma

La domenica è stato giorno di riflessione e comunione, con la santa messa presieduta da don Giuseppe Picenti e l’inaugurazione delle mostra in memoria di Marcello Torre e Lucia De Palma “Vi abbraccio forte al cuore”. Il lunedì è stato poi il momento della forte denuncia e sensibilizzazione, con la sala teatro dell’Auditorium Sant’Alfonso che ha ospitato la cerimonia di conferimento dei vari attestati e del premio nazionale in presenza di istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e scuole.

Al centro dell’evento il conduttore e giornalista Diego Bianchi, volto storico di LA7 con il suo programma “Propaganda Live” e vincitore del premio per l’impegno civile Marcello Torre. Insieme al direttore della rassegna Riccardo Cristan Falcone, Bianchi ha avuto modo di ripercorrere tante storie affrontate nel suo programma a difesa di soggetti fragili e indifesi, denunciando le contraddizioni sociali e politiche di un mondo che ha bisogno di ripartire dai più giovani.

Il servizio è di Alfonso Romano