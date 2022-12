Pagani nel Cuore. Violante chiede manutenzione

Pagani. ZTL giornaliera solo nel fine settimana. Questa la richiesta avanzata dal gruppo di opposizione “Pagani nel cuore” al sindaco della città di Sant’Alfonso.

L’allerta di “Pagani nel cuore”

Città “allo scoperto” di sera e nemmeno un agente di Polizia Municipale di piantone, questa la situazione che il consigliere Vincenzo Violante, tra gli scranni dell’opposizione alla maggioranza del sindaco, Lello De Prisco, denuncia.

“Non si interviene più se chiamati in causa per una sosta selvaggia o per un incidente stradale, perché gli agenti sono impegnati su altre emergenze”.

Le proposte di Violante

Per Violante, infatti, “bisogna studiare con precisione la zona da individuare e per istituire una ZTL, installare telecamere di videosorveglianza ad ogni varco, approvare un nuovo piano traffico e soprattutto garantire una regolare circolazione all’interno dell’area che verrà individuata, provvedendo anche all’utilizzo di un sistema adeguato per ciò che concerne la segnaletica. Al comandante riferirò – ha continuato il consigliere di minoranza – che bisognerà intervenire anche sulla manutenzione per sistemare il manto stradale dissestato in molte zone cittadine, e soprattutto si necessitano interventi anche per la pulizia stradale in alcuni assi viari paganesi e, se la manutenzione proprio non sarà possibile, chiederò al primo cittadino lo spacchettamento della Sam e l’affidamento ai privati”.

Carmela Landino