“Premio Città di Angri”. Special guest tre donne di rilievo per il territorio

Nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 10.30 nell’aula Magna del Liceo don Carlo La Mura sito in Via Monte Taccaro ad Angri ci sarà la Cerimonia conclusiva del Premio Città di Angri, con dei ritorni importanti fra eccellenze e personaggi noti sul piano nazionale e internazionale, fra cui ben 3 donne di rilievo per il territorio.

I partecipanti

Interverranno, per l’occasione, eccellenze del territorio e personaggi noti a livello nazionale ed internazionale. Oltre ai già annunciati Prof. Gerardo Canfora Rettore dell’Università degli studi di Benevento, Salvatore Pentangelo atleta paraolimpico, Giovanni Villani Presidente del consiglio Comunale di Procida e mente economico-finanziaria di “Procida Capitale Italiana della Cultura 2022” e allo Chef e noto personaggio Tv Gennaro Esposito il cast prevede appunto tre donne di grande caratura per la città di Angri.

La vincitrice della categoria musica

Il Premio per la categoria musica sarà, infatti, assegnato alla Jazz Singer Giusi Del Pezzo. L’artista, angrese doc, inizia il suo percorso musicale esibendosi nei locali della Campania. Si avvicina al Jazz in maniera quasi naturale fino a diventarne una delle più brave interpreti. Oggi partecipa in maniera fissa ai più rinomati festival jazz non solo della regione e le sue indiscusse doti sono apprezzatissime sia dagli appassionati sia da molti musicisti di fama internazionale con i quali collabora assiduamente.

L’assegnazione del premio speciale

Un premio speciale andrà al progetto “School Movie Cinedù” ideato e realizzato dal noto volto tv e social Enza Ruggiero. “School Movie – Cinedù” – che vanta la prestigiosa partnership con Il Giffoni Film Festival – è una rassegna cinematografica per Istituti Scolastici e consiste nella realizzazione di cortometraggi da parte degli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I Grado. Gli alunni sono coinvolti in tutte le fasi riguardanti la realizzazione del corto: dalla scelta del tema da trattare alla stesura del soggetto, dalla sceneggiatura all’interpretazione. In questo modo diventano protagonisti assoluti dell’opera realizzata.

La cerimonia sarà condotta da Diletta Acanfora, volto noto di Tv Luna dove conduce la trasmissione “1/2 ora in salute” e di Canale 8 dove cura i collegamenti esterni per il seguitissimo programma “mattina live”.

Riconoscimenti alla cerimonia

Riconoscimenti anche per il ricercatore Giovanni Smaldone per lo studio che ha permesso di identificare nuovi biomarcatori diagnostici della leucemia pediatrica acuta e per il giovane campione di ginnastica Gabriel Russo.

Sarà omaggiata la memoria del Professor Gaetano Marra autore di una delle frasi più belle che riguardano la città Doriana: “Angri cresce, perché non può rimanere piccola. Angri: il paese, dove le menti pensano ed i cuori amano”. Un’espressione attualissima che risuona come un augurio per tutta la comunità.