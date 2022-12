Scafati. Consiglieri di opposizione contestano l’orario insolito del consiglio comunale

E’ evidente che un problema così serio, per il Presidente del Consiglio e per questa amministrazione, non meritava una riunione in tempi rapidi, non solo, ma addirittura è stata relegata in un orario insolito.

Comunicato Stampa

Avevamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale, come esponenti dell’opposizione, per discutere del problema del paventato trasferimento del distretto sanitario da Scafati ad Angri con tutti i disagi connessi per i cittadini di Scafati. Il Presidente del Consiglio, che concorda le convocazioni con il Sindaco, ha fissato all’ultimo giorno utile Lunedi 19 la seduta di consiglio alle ore 9,30 del mattino.

E’ evidente che un problema così serio, per il Presidente del Consiglio e per questa amministrazione, non meritava una riunione in tempi rapidi, non solo, ma addirittura è stata relegata in un orario insolito, quando tutti i consigli si tengono di pomeriggio.

Un orario che vede molti consiglieri comunali impegnati per lavoro, con la necessità di assentarsi, ove ancora possibile visto che la convocazione è di stamattina, assenze che devono essere retribuite ai datori di lavoro a spese del comune, e impedendo alla stragrande maggioranza dei cittadini di seguire il consiglio a quell’ora.

Questo atteggiamento è l’ennesima dimostrazione di inadeguatezza da un lato di questa maggioranza e da un altro canto della loro arroganza rispetto alle proposte dell’opposizione, che hanno come unico interesse quello della città.

Il nostro obbiettivo è solo quello di fare in modo che gli uffici e gli ambulatori del distretto di via Passanti possano essere temporaneamente ospitati sempre a Scafati.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Michele RUSSO

Michele GRIMALDI

Michelangelo AMBRUNZO

Teresa FORMISANO

Antonio FOGLIAME

Nicola CASCONE

Giuseppe SARCONIO

Paolo ATTIANESE

Nicola ACANFORA

Antonella VACCARO

Anna CONTE

Liliana ACANFORA