Scafati. D’Ambrosio: “Rilanciare l’ospedale Mauro Scarlato” (video)

Scafati. D’Ambrosio: “Rilanciare l’ospedale Mauro Scarlato”

Il presidio ospedaliero “Mauro Scarlato” di nuovo al centro della medicina territoriale dell’agro, il direttore del DEA Nocera – Pagani – Scafati, il dottore Maurizio D’Ambrosio detta la linea. Non sono stati tempi facili per la struttura sanitaria scafatese, che ha subito ingenti danni nella notte tra l’undici e il dodici ottobre a seguito di un incendio divampato nei locali della farmacia interna. Al tempo stesso, sul presidio da anni incombe la pressione di politica locale e cittadinanza, che insieme a gran voce chiedono la riapertura del Pronto Soccorso e in generale una rifunzionalizzazione di uno spazio sanitario strategico anche per il vesuviano.

Lavoro di prospettiva

Il direttore D’Ambrosio è il volto però di chi ogni giorno lavora e fatica per garantire, tra linee guida di politica e ASL, la massima cura possibile per la cittadinanza e il territorio. Ed è proprio lui a raccontare a descrivere i prossimi passi del presidio “Mauro Scarlato”, che tornerà senza dubbio a essere un centro importante al passo con le nuove filosofie assistenziali e sanitarie. Non prima però di aver risolto le emergenze. “Dobbiamo assolutamente cristallizzare la situazione assistenziale dello Scarlato dopo l’incendio capitato. Nei giorni seguenti la tragedia abbiamo adottato misure di sicurezza per continuare a garantire i lavori del Polo Covid, che conta a oggi 24 posti letto, e tutti gli altri servizi che ospita l’Ospedale” sono state le prime parole di D’Ambrosio nel spiegare la linea di interventi che vivrà il “Mauro Scarlato”.









Il futuro utilizzo

Una volta ripristinati i luoghi oggetti dell’incendio, con un lavoro tecnico ormai avviato, si penserà al futuro dell’Ospedale, tra Pronto Soccorso e casa di comunità. Quest’ultimo progetto andrà in porto nei prossimi mesi all’interno dell’Area Nord del presidio ospedaliero, e garantirà attraverso i fondi del PNRR nuovi e fondamentali servizi alla cittadinanza. Basti pensare che a livello nazionale oltre il 90% degli interventi dei Pronto Soccorso sono codici bianchi o verdi che ingolfano il sistema sanitario mentre gli individui vivono stress dovute ad attese e sufficienza di trattamento. Avere case di comunità darà la possibilità di avere strutture nel quale dare risposta a questi bisogni medici, riuscendo anche ad avere spazi destinati alla medicina di prossimità. Per questo il progetto rimane fondamentale per ASL e Regione Campania, e dal suo funzionamento si capirà anche il futuro del Pronto Soccorso.

Le valutazioni

“Ci saranno valutazioni per capire l’integrazione della casa di comunità con le attività ospedaliere, che saranno implementate per volontà sovraordinate al sottoscritto. Sicuramente dobbiamo affermare con forza che le case di comunità impatteranno positivamente sulle necessità che derivano dal Pronto Soccorso” conclude D’Ambrosio “L’assistenza medica è cambiata, bisogna differenziare i livelli di cura con l’obiettivo di diffondere la qualità di tutti i servizi nel comprensorio”.

Il servizio è di Alfonso Romano