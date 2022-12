Angri. Via Da Procida. Domenica 18 spettacoli per tutte le età e un giocoso, allegro e spettacolare ritrovo dalle 17,45

Angri. Ancora festa in Via Da Procida, si replica

Ancora tanta animazione e festa in Via Da Procida. Domenica 18 spettacoli per tutte le età e un giocoso, allegro e spettacolare ritrovo dalle 17,45 per proseguire con gli spettacoli di magia, delle bolle e di luci. La novità è il Presepe vivente in strada e la visita alla Grotta di Betlemme. Da sfondo all’evento anche la musica popolare con nacchere e tamburelli. Giochi con i ragazzi degli scout Angri 2. E per chi è scaramantico il rito del suggello dell’amore sotto il vischio.

Gastronomia

Non mancano le specialità gastronomiche dell’antica tradizione. Da provare il Cuzztiello con soffritto e broccoli e salsiccia. C’è anche il caciocavallo impiccato, le caldarroste e il popcorn. Infine tante dolci leccornie.









La nota dei commercianti

“I commercianti sono uniti con lo scopo di far crescere Via da Procida e con essa Angri, riproponendola come fiore all’occhiello dell’agro noverino sarnese, abbiamo creato una pagina Shoppingviadaprocida che nelle ultime settimane ha raggiunto migliaia dì follower” concludono gli organizzatori dell’evento.