Salerno. 19 dicembre primo Consiglio provinciale di Franco Alfieri Presidente 

Appuntamento il 19 dicembre per il primo Consiglio provinciale di Franco Alfieri Presidente.

Il decreto di convocazione

Con proprio decreto n. 170 del 14 dicembre u.s., il Presidente della Provincia di Salerno convoca il Consiglio provinciale in seduta pubblica, straordinaria e di prima convocazione per il giorno 19 dicembre 2022, alle ore 14,00. Si allega qui il decreto di convocazione con il relativo Ordine del Giorno.

La dichiarazione del Presidente Franco Alfieri

“È il primo Consiglio provinciale – dichiara il Presidente Franco Alfieri – che prevede la mia convalida dopo la proclamazione del 20 novembre scorso a seguito delle elezioni nella stessa data. Procederò quindi con il giuramento e con la presentazione delle linee programmatiche del mio mandato.”