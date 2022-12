Scafati. Raccolta differenziata: la campagna di sensibilizzazione (video)

Scafati. Una campagna di sensibilizzazione ambientale per aumentare la raccolta differenziata in città









Scafati. Raccolta differenziata: la campagna di sensibilizzazione

Una campagna di sensibilizzazione ambientale per aumentare la raccolta differenziata nel comune di Scafati. L’amministrazione Salvati, insieme alla società partecipata ACSE e in collaborazione con Officine Sostenibili, presenta il progetto comunicativo “Perché?” con il traguardo di continuare a contribuire a una crescita culturale e ambientale della città. L’obiettivo proclamato dalle parti in campo vuole provare ad aumentare la sensibilità civica sul tema della raccolta differenziata e dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.









I dati della raccolta

Scafati registra dati di raccolta differenziata che oscillano tra il 60 e il 65%, una buona media se messa in paragone con diversi enti limitrofi, ma c’è ancora da migliorare in diverse zone della città, in particolare nel centro storico.

Il servizio è di Alfonso Romano