Sport. La Scafatese è splendida: 4-0 al Costa D’Amalfi

La Scafatese vince e convince ancora nel girone B di Eccellenza, confermato il secondo posto con un 4-0 netto contro il Costa D’Amalfi. In attesa dell’Agropoli, i gialloblù di mister Liquidato allungano in classifica grazie ad una partenza sprint e all’intramontabile Evacuo.

La cronaca

Parte subito fortissimo la squadra di casa che la sblocca all’ottavo minuto con un colpo da campione di Alvino. Il 7 è bravo a sfruttare un cross per coordinarsi con una rovesciata a mezz’altezza che non lascia scampo a Manzi. Bastano altri pochi minuti per il raddoppio, stavolta con Davide Evacuo, bravo al minuto 17 a saltare il portiere in doppio passo. L’uno due tramortisce il Costa D’Amalfi, incapace di ribaltare la tendenza per tutta la partita. Nel secondo tempo c’è gloria anche per Tagliamonte, bravo al minuto 66 a tagliare in area e a spiazzare l’estremo difensore avversario, con l’ultimo ruggito della gara riservato ancora ad una volta al bomber gialloblù Evacuo, a quota 11 gol nella classifica marcatori. Il numero 9 è bravo alla mezz’ora del secondo tempo ad entrare nell’area di rigore e a superare il diretto avversario. A tu per tu di nuovo con Manzi, Evacuo piazza il destro nell’angolino sinistro, chiudendo definitivamente la questione.

Secondo posto vista play off

Ancora un’ottima prova per i gialloblù che si attestano sempre più dietro il San Marzano Calcio, lontano ora 4 lunghezze in attesa del match contro il Lions Montemiletto. Se la testa della classifica sembra inarrivabile per punti e qualità dei marzanesi, la lotta per il secondo posto rimane quanto mai viva, e mercoledì si affronterà l’Ercolanese 1924, quarta in classifica.