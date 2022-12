A cura di Gianmarco Amato Domenica alle 14:30 la Paganese di mister Giampà sfiderà il Pomezia, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie D.

La Paganese, reduce da 4 vittorie di fila e ben 9 risultati utili consecutivi, proverà ad espugnare anche il Comunale di Pomezia. Gli azzurrostellati potranno contare sugli ultimi due arrivati Dioh e Sicurella, con il secondo che potrebbe partire già dal primo minuto; non farà parte del match Iuliano che dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica.

Dunque gara importante per la squadra cara al patron Trapani che dovrà dare un’ulteriore dimostrazione della propria forza mantenendo l’imbattibilità esterna, provando a vincere su un campo ostico senza pubblico (gara a porte chiuse).

Occhio alla classifica

Gli azzurrostellati occupano la seconda posizione con 28 punti, a -7 dalla capolista Sorrento, che quest’oggi ha battuto la Lupa Frascati in terra laziale (0-1). I 3 punti per la squadra di mister Giampà sarebbero fondamentali in virtù del fatto che potrebbe allungare dalla compagine romana e non far scappare il Sorrento.

Situazione diversa, invece, per il Pomezia, reduce dalla sconfitta nel derby contro l’Aprilia, fermo a quota 17 punti, a +1 dalla zona play-out.

Il pronostico dunque appare favorevole agli ospiti, ma al solito sarà il campo a stabilire chi ne uscirà realmente vincitore.