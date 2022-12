Angri. Per Carmen “Il più bello dei mari”. L’esempio di una giovane marinaia

“Il più bello dei mari è quello che non navigammo”. Cosi Hikmet parlando del mare infinito. Quel mare che una giovanissima allieva marinaia angrese, Carmen Stile ha deciso di dominare scrutandolo dall’alto del posto di comando a bordo di una grande nave mercantile. Carmen ha messo da parte le comuni aspettative delle sue coetanee e si è presto imbarcata sul grande mercantile consapevole che la sera, come coperta avrebbe avuto solotanto un cielo di stelle ma anche “una stella polare particolare” che veglierà e ne traccerà la rotta anche nella vita.

Lungo le grandi rotte dei sette mari

Carmen, si è diplomata a giugno 2022, dopo avere fatto esperienza come skipper nell’ambito diportistico durante la scorsa estate, ha deciso d’intraprendere la carriera di aspirante Capitano di Lungo Corso. Oggi Carmen, per il grande vanto di mamma Rosa e delle sue sorelle è attualmente imbarcata come Allievo Ufficiale sulla nave Grande Dakar della Grimaldi Lines sulla tratta Nord Europa – Sud Africa, un viaggio lungo l’emisfero. Una esperienza di crescita unica che certamente inciderà nel suo bagaglio esperienziale. Carmen ha certamente convinzione ed è un esempio di tenacia. Per Lei sicuramente ci saranno ancora “I più belli” dei giorni ancora da vivere per i sette mari.

Luciano Verdoliva