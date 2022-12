Basket. Blackout Givova, tutto facile per Tortona alla Beta Ricambi.

Scafati cerca il poker contro una Tortona “arrabbiata”

Una settimana decisamente diversa ha accompagnato campani e piemontesi al posticipo di quest’undicesimo turno di LBA, stati d’animo non agli opposti ma quasi. La Givova arriva dalla storica vittoria conquistata alla Segafredo Arena di Bologna (primo squillo lontano dal parquet amico) che ha significato, inoltre, la terza vittoria consecutiva ed una classifica decisamente migliore rispetto all’arrivo di coach Caja e la debacle di Sassari che relegava i gialloblù all’ultimo posto della graduatoria. La Beta Ricambi Arena accoglie la Bertram Yachts Tortona, terza forza del campionato alle spalle delle super-potenze Milano e Bologna. I bianconeri, allenati dall’avellinese Marco Ramondino, arrivano dal brutto KO casalingo di domenica scorsa con la Dinamo Sassari (79-82 al PalaFerraris) ed hanno rimediato tutte e 3 le sconfitte stagionali nell’ultimo mese (record di 2 vinte e 3 perse a cavallo tra novembre e dicembre). Chiamata a guardarsi le spalle da Trento, Varese, Pesaro e non solo, la squadra piemontese arriva in Campania col chiaro intento di interrompere la striscia vincente della Givova e consolidarsi sul gradino più basso del podio col Natale alle porte. Tutti a disposizione tra le fila del Derthona, mentre Caja si trova costretto a riproporre gli stessi 12 di Bologna a causa del perdurare dell’infortunio di Artjoms Butjankovs, ancora ai box per la contrattura che lo ha colpito ormai oltre 10 giorni fa. Out anche Lamb, in panchina per onor di firma a causa di un problema al piede accusato nelle ultime ore.

Chi si rivede

Per le società di Longobardi e Gaivio si conoscono discretamente da avversarie dopo l’ultimo mezzo decennio vissuto da monopolizzatrici economiche e non solo del campionato di A2, ma sarà la prima volta da rivali in LBA dopo la promozione di Scafati arrivata lo scorso giugno, esattamente un anno dopo il trionfo bianconero nella finale playoff con Torino (vittoria in gara 5 che consentì alla Bertram di affacciarsi per la prima volta “al piano di sopra”). Due gli ex di giornata, Quirino De Laurentiis da una parte, Ariel Filloy dall’altra.

I quintetti

SCAFATI: Stone-Logan-Rossato-Pinkins-Thompson

TORTONA: Christon-Macura-Harper-Daum-Cain

Primo quarto

Macura apre le danze con due triple in back-to-back da vero killer, l’approccio dei padroni di casa è troppo soft. Ancora l’ex Cleveland Cavaliers ad aumentare bottino personale e divario sul tabellone, di Logan la risposta targata Givova. Si accende Daum, al 4′ ospiti avanti 6-13. Comincia una vera e propria gara del tiro da 3 punti, Macura è in doppia cifra con 3 tiri dal campo, Tortona è implacabile dall’arco e regge alla prima ondata di Okoye, 15-22 con 3 primi e 25 secondi al termine della prima frazione, Caja costretto al timeout. Dopo quasi un mese Caja ributta Monaldi nella mischia per far rifiatare Stone, Scafati non cambia marcia e la Bertram Yachts scappa con Christon prima e Candi poi, 22-32 alla prima sirena per gli ospiti, clamoroso il 7/9 dall’arco bianconero.

Secondo quarto

Tavernelli con un gioco da 3 punti e Filloy con un’altra tripla fanno volare i piemontesi, +14 all’11esimo (24-38). Giallobleu completamente bloccati dall’arcigna difesa bianconera, ancora Candi dall’arco costringe Caja ad un disperato timeout, 24-43 al 13′. Severini chiude l’area in difesa e domina a rimbalzo d’attacco, Logan toglie il tappo dal ferro della Beta Ricambi dopo oltre 4 minuti di digiuno, ma al 16′ sono i soliti Daum e Macura a fissare il punteggio sul 27-49. Stone e Pinkins provano a scuotere la Beta Ricambi Arena, inviperita da un paio di fischi dubbi “pro-Christon”, al 19′ Tortona è però ancora avanti di 20 lunghezze, 36-56. Un floater di Logan chiude il primo tempo, Derthona sul velluto con una Scafati leggera in difesa ed imprecisa nella metà campo offensiva.

Terzo quarto

Caja decide di rientrare col quintetto “piccolo”, Okoye da ala forte e Pinkins da pivot per provare a tornare in partita. Stone e lo stesso Okoye mettono in atto un principio di rimonta, immediatamente spento da Macura ed Harper, silente durante i primi 20′, al 24′ è 46-62 Derthona. Christon con la classe del campione si prende la scena, nuovo +20 bianconero a 5’30” dalla penultima sirena. La fiammella di speranza per Scafati diventa sempre più fioca, Filloy staccia ancora la retina, Christon continua a dispensare assist al bacio, al 28′ il punteggio è impietoso, 49-75. Scafati esce completamente dal campo, per la Bertram Yachts diventa quasi un allenamento, +31 al 29′, 49-80. Un 1/2 dalla lunetta di Rossato fissa il parziale del terzo periodo, 50-80.

Quarto quarto

Gli ultimi dieci minuti sanno tanto di “garbage time” come usano dire oltreoceano, provare a limitare i danni e ridurre il passivo l’obiettivo di Logan & Company. Energie mentali ridotte ai minimi termini ed una Tortona ancora sul pezzo non consentono ai gialloblù di riaccendersi, al 35′ il passivo è ridotto sì, ma di sole 6 lunghezze (59-83). Capitan Rossato è, come sempre, l’ultimo a mollare, ma tra i bianconeri anche Tavernelli, tra i meno utilizzati da inizio stagione, trova con continuità il fondo della retina, 68-89 al 38′. Gli ultimi 120″ non regala particolari emozioni, la Givova riesce a chiudere sotto i 20 punti di vantaggio, il finale è 72-91. I campani vedono interrotta la striscia di 3 vittorie consecutive, Tortona si rialza subito dopo l’inaspettato stop interno della scorsa domenica con Sassari e si conferma saldamente al terzo posto del ranking.

La sala stampa

Marco Ramondino: “Siamo molto contenti della vittoria, nata da una prestazione ottima sui due lati del campo. Scafati nell’ultimo mese è cresciuta moltissimo, mi ha impressionato la disciplina con la quale si è dimostrata capace di essere continua nell’arco dei 40 minuti. Primo tempo in cui abbiamo cercato di limitare fin da subito Logan, nonostante qualche sbavatura abbiamo fatto ciò che ci eravamo prefissati in settimana.”

Attilio Caja: “Bravissima Tortona, partita ai limiti della perfezione la loro. Noi non siamo stati sufficientemente aggressivi, poco fisici e poco energici sia in attacco che in difesa, ma credo siano più i loro meriti piuttosto che i nostri demeriti. Sapevamo di giocare contro una grande squadra, ci erano superiori prima della palla a due ed a fine partita il punteggio non ha fatto altro che confermare il tutto.”

I tabellini

SCAFATI: Stone 5, Lamb n.e., Thompson 3, Okoye 13, Caiazza n.e., Pinkins 7, De Laurentiis n.e., Rossato 14, Imbrò 12, Monaldi, Tchintcharauli n.e., Logan 18.

TORTONA: Christon 15, Mortellaro n.e., Candi 9, Tavernelli 9, Filloy 8, Severini 8, Harper 4, Daum 9, Cain 2, Radosevic 4, Macura 23, Filoni.