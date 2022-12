A cura di Gianmarco Amato La Paganese supera il Pomezia con un rotondo 0 – 3 e si avvicina alla capolista.

La cronaca

Il primo squillo è degli ospiti al 4’, con Brugnano che salta due avversari, serve D’Agostino che calcia, ma Pinna è bravo a respingere in corner. Il Pomezia risponde al 19’ con una conclusione dal limite di Carta che di poco non inquadra lo specchio. Sul ribaltamento di fronte occasionissima per De Felice che si ritrova a tu per tu con Pinna ma con il mancino spedisce a lato. È ancora De Felice a rendersi pericoloso: cross di Brugnano, l’11 azzurrostellato impatta di testa ma la conclusione è centrale. Il Pomezia prova a rendersi pericoloso al 32’ con Nanni che con un cross insidioso dalla destra impensierisce la retroguardia azzurrostellata costretta a rifugiarsi in corner. A 2 minuti dalla fine della prima frazione arriva il vantaggio della Paganese: D’Agostino servito al limite dell’area calcia con il destro e trova un super gol, portando i suoi in vantaggio.

Secondo tempo

Dopo 2 minuti dall’inizio della seconda frazione è Di Somma a sfiorare il raddoppio, ma un super Pinna si oppone ancora una volta. Al 58’ terzo corner per gli azzurrostellati: Di Somma salta più alto di tutti e riesce a spingere la palla alle spalle di Pinna siglando il raddoppio. De Felice al 67’ va vicino al 3-0: stoppa all’interno dell’area di rigore, calcia di destro ma non inquadra lo specchio. Al 71’ è il neo entrato Teti a battere Pinestro, ma il gol viene annullato dal direttore di gara. Ci prova poi Nanni al 77′ a dimezzare lo svantaggio calciando di destro dall’interno dell’area di rigore, ma spara alto. Al 96’ arriva il definitivo 0-3 siglato dal nuovo acquisto Dioh sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

3 punti fondamentali per la Paganese di mister Giampà che torna nuovamente a -4 dal Sorrento ed allunga sulla Lupa Frascati; Pomezia che, invece, sprofonda in piena zona play-out rimanendo a quota 17 punti.

Il tabellino

POMEZIA: Pinna, Gagliardini, Carta, Pizzuto, Rosania (68’ Di Nezza), Papaserio (57’ Teti), Lahrach (73’ Mezzina), Lo Pinto (68’ Ruggiero), Massella, Nanni, Oi(82’ Barbarossa). A disposizione: Dima, Cardinali, Giovagnoli, Busti. All.Venturi

PAGANESE: Pinestro, Maccherini (84’ Cipolla), Capone, Di Somma (80’ Esposito), Del Gesso, Brugnano, Faiello, Sicurella, Maggio (84’ Cusumano), De Felice (89’ Dioh), D’Agostino. A disposizione: Reclaf, Esposito, Cipolla, Verna, Agostini, Fois, Semonella, Cusumano, Dioh. All.Chiappa

RETI: 43’ D’Agostino (PA), 58’ Di Somma (PA), 96’ Dioh (PA).

AMMONITI: Lahrach (PO), Massella (PO), D’Agostino (PA).

ANGOLI: 5-5.

RECUPERO: 1’ pt; 6’st.