Il San Marzano inciampa in casa contro il Lions Montemiletto, non offre la migliore prestazione terminando un match con un pari che sta scomodo agli ospiti

1 punto a testa tra San Marzano e Montemiletto. Prestazione scadente dei padroni di casa che subiscono il gol del pari nella ripresa e rischiano persino la dura punizione della sconfitta allo scadere.

La cronaca

L’elenco degli assenti comprende ancora i soliti Riccio, Frulio e Prisco. Fabiano schiera il suo canonico 4-3-3, con Chiariello e Velotti al centro della retroguardia. Per gli ospiti l’ex Sgambati imposta un 4-2-3-1 molto elastico.

Le prime sortite sono dei padroni di casa. Al 3’ Montoro “ciabatta” da ottima posizione su cross di Marotta. Quest’ultimo ci prova senza successo al 13’ su suggerimento di Armeno.

Al 14’ il punteggio si sblocca. Sugli sviluppi di una punizione di Marotta dalla trequarti, la sfera giunge sui piedi di Fernando che insacca tra una selva di gambe.

Gli irpini non stanno a guardare. Al 39’ Moschini si infila tra le maglie della difesa di casa e conclude a botta sicura; sulla respinta di Palladino il pallone carambola su Chiariello e poi sul palo uscendo in angolo.

Nella ripresa i ritmi sono bassissimi e col passare dei minuti il Montemiletto acquista coraggio. Al 27’ Palladino neutralizza una sventola di Ireba dai 30 metri; sul proseguimento dell’azione Chiariello stende Pugliese in area. L’arbitro a due passi indica il dischetto e lo stesso numero 10 pareggia i conti.

Il San Marzano prova a ripassare sul Montemiletto in due occasioni con Di Girolamo, ma il centrale difensivo trova due provvidenziali deviazioni a dirgli di no. Nel 43’ un’uscita folle di Palladino lascia la porta sguarnita, ma Tarascio salva sulla linea la conclusione di Saveriano, evitando il possibile colpo del ko per il San Marzano.

Il tabellino

SAN MARZANO (4-3-3): Palladino; Fernando (32’ st Elefante), Velotti (21’ st Di Girolamo), Chiariello, Armeno; Tarascio, Lettieri (23’ st Nuvoli), Montoro (32’ st Aiello); Marotta (15’ st Camara), Esposito, Castagna. A disposizione: Ragone, Dentice, Tranchino, Marzano. Allenatore: Fabiano.

LIONS MONTEMILETTO (4-2-3-1): Calabrese; Ceparano, Cardin, Iannuzzi, Ireba; Saveriano, Gentil Da Silva; Sanyang (25’ st Starita C.), Pugliese (37’ st Starita E.), Della Paolera (5’ st Di Donato C.); Moschini (42’ st Pirone). A disposizione: Di Donato I., Carrino, Capone, Mascia, Bevilacqua. Allenatore: Sgambati.

ARBITRO: Salomone (Bari). Assistenti: Vano (Napoli) e Cecere (Caserta).

RETI: 14’ pt Fernando (S), 29’ st Pugliese rig. (L),

NOTE. Spettatori: 300 circa. Espulsi: ?. Ammoniti: Armeno (S), Sanyang (L), Marotta (S), Pugliese (L), Sgambati (L, all.), Iannuzzi (L). Calci d’angolo: 4-1. Recupero: 1’ pt; 5’ st.