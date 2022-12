Sarno. Agro Solidale lancia bandi per il 2023 a sostegno delle famiglie

Avviso pubblico da parte dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” per garantire anche nel 2023 misure di sostegno alle famiglie più bisognose.

Lo scopo dell’iniziativa

Per tutto il prossimo anno sarà garantito alle famiglie che risulteranno beneficiarie, purché residenti nei comuni di Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno, riceveranno un pacco alimentare mensile, al fine di far fronte alle difficoltà provocate dal disagio socio culturale ed ambientale che sta attanagliando l’intera società in questo preciso momento storico.

Modalità di presentazione

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito della consortile, e compilando tutti i campi necessari, dopo aver effettuato la registrazione. La scadenza è fissata per il 30 dicembre.

Carmela Landino