Altre proteste a Scafati per la Notte Bianca del commercio, Fp Cgil lamenta le inefficienze amministrative e non esclude lo sciopero

Non si accennano a placare le proteste per la “Notte Bianca del Commercio”, dopo le critiche da parte dei consiglieri d’opposizione arrivano anche quelle da parte della Fp Cgil di Salerno.

Il comunicato stampa di Fp Cgil

“Siamo venuti a conoscenza da articoli di stampa, che l’amministrazione ha previsto nel cartellone natalizio l’evento “Notte Bianca” per il prossimo 22 dicembre.

Dimenticandosi che al Comune di Scafati le maestranze sono in stato di agitazione, visto che l’ultimo tavolo di raffreddamento (una conciliazione dei conflitti collettivi per i servizi essenziali) tenutosi lo scorso 5 dicembre con Sua eccellenza il Prefetto di Salerno ha avuto esito negativo, in quanto la parte pubblica si è presentata all’incontro senza dare alcuna risposta ai temi oggetto dell’incontro.”

Le segnalazioni di Fp Cgil

“Previdenza complementare Polizia municipale, buoni pasto arretrati per la polizia municipale, mancate progressioni verticali per le professionalità presenti nell’Ente, reperibilità espedita senza dispositivi di sicurezza, mancata applicazione delle progressioni orizzontali nell’anno 2019 ecc…”

Possibilità di uno sciopero

“Per cui ribadiamo che che le attività garantite saranno solo quelle dell’orario ordinario. Nei prossimi giorni comunicheremo la data dell’assemblea di tutto il personale dipendente per decidere le azioni da mettere in campo, in assenza di risposte non escludiamo lo sciopero.”

Queste dunque le parole firmate da Alfonso Rianna, Coordinatore Provinciale della Fp Cgil Salerno, in merito all’apertura verso l’amministrazione per la Notte Bianca del commercio.