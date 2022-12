Scafati. PUC e mancanza di risposte sull’urbanistica. Per Michele Russo di “Insieme per Scafati” è l’anno zero









Scafati. PUC e Urbanistica. Russo: “Lo stato confusionale di Salvati”

PUC e mancanza di risposte sull’urbanistica. Per Michele Russo di “Insieme per Scafati” è l’anno zero. Cittadini che non ottengono risposte dagli uffici. Solo chi ha possibilità economiche risolve i problemi trascinando l’ente davanti al TAR o facendosi nominare commissari ad acta dalla Provincia che comunque paga poi il comune e quindi la collettività.









Un complessivo stato di abbandono

Per il PUC assolutamente niente di concreto in oltre tre anni. Su tutto, secondo Russo, si manifesta l’evidente mancanza di una guida politica dell’assessorato all’Urbanistica da sempre in delega al primo cittadino che non ha tirato ancora una netta linea sulla delicata situazione.

Il servizio è di Aldo Severino