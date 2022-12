L’importanza di una buona pausa a lavoro: ecco cosa fare per renderla perfetta

Non è un segreto che le pause siano importanti, non solo nella vita quotidiana ma anche durante il lavoro. Ci danno la possibilità di riposare e di ricaricarci, permettendoci di tornare a lavorare con più energie e una concentrazione maggiore. Di contro, è altrettanto importante imparare a sfruttare la pausa nella maniera corretta, e non tutti ci riescono. Ecco perché oggi scopriremo insieme i consigli principali per riuscire a raggiungere questo obiettivo, partendo però da un breve elenco dei benefici delle pause a lavoro.

Quali sono i benefici della pausa quando si lavora?

Le pause danno la possibilità di fare un passo indietro, di staccare la spina (e il cervello), di ricaricare le batterie e di tornare al compito da svolgere rinvigoriti e pronti ad affrontarlo con una rinnovata concentrazione. Diverse ricerche indicano che le pause regolari possono effettivamente migliorare la produttività, offrendo a mente e corpo una pausa ristoratrice dalle attività professionali. Inoltre, possono agire anche e soprattutto a beneficio della salute del dipendente, come quella degli occhi che dovrebbe essere sempre curata con alcuni gesti quotidiani. La pausa, però, aiuta anche ad abbassare i livelli di stress, oltre a creare un contesto in ufficio più rilassato e con meno contrasti.

Va anche aggiunto che le pause permettono di stimolare la creatività, perché danno ai lavoratori la possibilità di pensare a nuove idee o soluzioni, magari chiacchierando o confrontandosi con i colleghi. A proposito di colleghi: la pausa rappresenta un momento importante anche dal punto di vista sociale, in quanto permette di cementare i rapporti con i propri “vicini di scrivania”. Il che, ovviamente, ha un riflesso positivo anche per l’azienda, per via di una maggiore collaborazione tra i dipendenti. Infine, le pause aiutano a combattere la sedentarietà, e consentono di staccarsi dal computer.

Come sfruttare le pause per renderle perfette?

Naturalmente, anche l’azienda deve fare la propria parte per rendere la pausa dei propri dipendenti utile ed efficace. Oltre a creare degli spazi appositi dove incontrarsi, può mettere a loro disposizione una serie di strumenti utili per la ristorazione o per lo svago, come le macchinette del caffè, del the o un biliardino. Per rendere questo momento migliore, si potrebbe anche pensare di ordinare alcune tazze personalizzate disponibili online, da mettere a disposizione dei propri dipendenti, magari con il logo dell’azienda o con i nomi dei loro possessori.

Passando dal lato dei dipendenti, ci sono alcune attività consigliate per rendere perfetta la pausa. Ad esempio, si suggerisce di prendersi un momento per se stessi, rilassandosi sul serio, o chiacchierando con i colleghi per staccare la spina. Si può inoltre approfittare della pausa per fare un po’ di esercizio fisico, che aiuta a liberare la mente e a riattivare i muscoli. Inoltre, è possibile utilizzare questo tempo per leggere alcuni articoli o libri relativi al proprio lavoro, per aggiornarsi sui cambiamenti del settore, e per unire l’utile al dilettevole. C’è anche chi approfitta della pausa per mettere in ordine la postazione di lavoro: aiuta a distrarsi e, al tempo stesso, consente di lavorare in un luogo più stimolante, più ottimizzato e con meno distrazioni.