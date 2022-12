Sarno. Lavori di riqualificazione al Parco della Memoria (video)

Sarno. Lavori di riqualificazione al Parco della Memoria

Sarno. Continuano i lavori per la riqualificazione del Parco della Memoria sito a Episcopio. Al lavoro volontari e associazioni locali, che impiegano il loro tempo e la buona volontà per restituire alla cittadinanza in trepidante attesa uno dei polmoni verdi più belli del territorio.









Contro il degrado

Degrado e incuria hanno infatti padroneggiato la zona dedicata alla memoria delle vittime della frana del 5 e 6 maggio 1998, fino a quando l’Amministrazione comunale, supportata anche dalla cittadinanza, non ha messo in atto una progettualità che sta via via prendendo forma, nel riqualificare il parco, nonostante le piogge abbiano arrestato più volte gli interventi e le attività in programma, non da ultimo i mercatini di Natale, rinviati a causa del forte vento che ha colpito Sarno nei giorni scorsi, il quale ha persino danneggiato alcune delle tendo strutture pronte per essere allestite.







Le indiscrezioni

Tuttavia, alcune indiscrezioni vedrebbero alcune associazioni già al lavoro per la preparazione e lo svolgimento di alcune manifestazioni che potrebbero prendere il via già con l’inizio del prossimo anno.

Il servizio è di Carmela Landino