Scafati. Ricomincia a tirare vento di guerra all'interno in consiglio comunale, la maggioranza si presenta a metà e non ascolta la linea dettata dal suo sindaco













Scafati. Salvati in consiglio di nuovo a corto di numeri (video)

Consiglio comunale straordinario a Scafati, il sindaco Salvati blinda i locali ASL ma registra un’altra cocente sconfitta. Ricomincia a tirare vento di guerra all’interno della Biblioteca Francesco Morlicchio, la maggioranza si presenta a metà e non ascolta la linea dettata dal suo sindaco. All’ordine del giorno della discussione l’atto d’indirizzo finalizzato alla concessione al distretto sanitario di alcuni luoghi comunali dove spostare diversi servizi sanitari dal presidio ospedaliero Mauro Scarlato, in prossima ristrutturazione.









Le intenzioni di Salvati

L’occasione è stata per Salvati momento propizio per dichiarare la volontà di spostare i futuri luoghi ASL all’interno degli uffici di Scafati Solidale, struttura attualmente abbandonata in zona Plaza. La nota politica arriva però dalle interpellanze, con l’opposizione che stringe Salvati e Giunta comunale sui temi urbanistici.









Annullata la variante urbanistica

È stata infatti annullata, con voto di opposizione e del consigliere comunale di maggioranza Luca Maranca, la delibera numero 64 che regolarizzava una variante urbanistica a un imprenditore locale. Le parti in campo hanno contestato al sindaco, nonché assessore all’urbanistica, una totale mancanza di principi legislativi e sostanziali che possano autorizzare la scelta istituzionale. L’amministrazione comunale è stata così costretta al passo indietro, attendendo la conclusione della redazione di alcuni strumenti urbanistici fondamentali come il Piano Urbanistico Comunale o l’eventuale modifica del Piano d’Insediamenti Produttivi.

