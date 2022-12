Torre del Greco. Incidente con lo scooter, muore uomo di 42 anni

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo di Torre del Greco che con il suo scooter ha impattato violentemente contro un’auto ieri sera. Per lui la morte è giunta appena è arrivato in pronto soccorso.

Ennesimo incidente mortale sulle strade della Campania.

A morire un uomo di Torre del Greco che con il suo scooter ha impattato violentemente contro un’auto ieri sera. Per lui la morte è giunta appena è arrivato in pronto soccorso.

L’episodio

D.C., di 42 anni, intorno alle 19,00 di ieri sera, era alla guida del suo motoveicolo di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro l’autovettura di un uomo che ora è indagato per omicidio colposo. Per il centauro non c’è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi appena giunto in ospedale i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Aperta un’inchiesta

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta che ha anche disposto l’autopsia. Ad esame avvenuto saranno svolti i funerali dello sfortunato.