TUC.Technology, la piattaforma che rende modulari le componenti interne delle auto

TUC, fondata da Ludovico Campana e Sergio Pininfarina incubata in I3P – Incubatore d’imprese innovative del Politecnico di Torino – è riuscita in soli pochi di attività a conquistare l’industria con il brevetto internazionale di invenzione industriale TUC. È stata esposta al Ces di Las Vegas nel padiglione Italia su invito del Ministero dello Sviluppo Economico, nel 2019 è stata selezionata da Wired come startup da tenere sotto controllo e riconosciuta come una delle migliori 10 migliori startup italiane che innovano la mobilità, infine, il prototipo TUC 1.0 (su piattaforma Volkswagen MEB e pronto per il mercato), è stato esposto al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino come simbolo della ridefinizione di veicolo.

In questi giorni TUC.Technology è esposta dal vivo nel padiglione Discovery di Viva Technology di Parigi, dedicato alle nuove tecnologie che cambieranno il paradigma con soluzioni concrete. Durante l’importante evento sarà illustrata in esclusiva la nuova funzione YODA – Your Personal Dining Assistant, che consente di integrare i sistemi di ristorazione in movimento come mai prima d’ora.

TUC.Technology è un’infrastruttura destinata a rivoluzionare l’auto connessa del futuro: consente di unificare tutti i circuiti elettronici, software e decine di cavi destinati ciascuno ad alimentare sedili, plance, navigatore, ecc. in una logica plug and play, per creare un’auto completamente personalizzabile tramite un connettore universale, come avviene con le app di uno smartphone.

In particolare, il connettore modulare e Plug&play TUC plug® è implementabile in fase progettuale o restyling nel telaio dei principali mezzi di trasporto: permette di avere un plug tecnologico dove – con un solo gesto – è possibile ancorare in sicurezza, alimentare e connettere qualsiasi componente costituente l’interno del veicolo, dai sedili alle plance, dai display ai devices realizzati ad hoc, così da rendere l’esperienza della mobilità su misura per ciascun utente.

Un vero e proprio USB automobilistico sviluppato per centralizzare l’elettronica all’interno dei veicoli. La soluzione elaborata da TUC consente, dunque, di ridurre drasticamente costi e tempi di assemblaggio dei veicoli, mantenendo il rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza e rendendola omologabile.

Con la tecnologia TUC, il veicolo diventa un foglio bianco su cui ognuno può attingere la propria esperienza e concetto dell’auto sia in termini di abitacolo che di user experience. Riformula completamente ciò che gli utenti possono fare a bordo, trasformando l’uso ed il significato del veicolo da puro strumento di mobilità a spazio da abitare e configurare secondo le esigenze di ciascun utente.