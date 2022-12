Angri. Al via la prima edizione del presepe vivente all’Istituto G. Fortunato

E’ quasi tutto pronto per il 21 dicembre, giorno di inaugurazione della prima edizione del presepe vivente. Ad organizzare l’evento i collaboratori scolastici.

E’ quasi tutto pronto per il 21 dicembre, giorno di inaugurazione della prima edizione del presepe vivente che si terrà nell’aula Vesuvio dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore G. Fortunato di Angri.

Un nuovo esperimento

Un esperimento tutto nuovo quello portato avanti dal gruppo di collaboratori scolastici dell’Istituto che hanno voluto, per uno scambio più sentito di auguri, realizzare in modo particolare, quella che è la più iconica delle rappresentazione di Natale : il Presepe Vivente e lo hanno fatto allestendo alcune delle scene più significative.

L’idea del percorso

Oltre all’accuratissima ricostruzione della Natività, realizzata in una vera e propria grotta, i collaboratori scolastici hanno in particolare espresso la loro creatività, attraverso la costruzione di alcune scene che destano stupore per l’attenzione con la quale sono state realizzate. E così attraverso un vero e proprio percorso, si potrà assistere a un suggestivo spaccato di vita reale: partendo dall’osteria con l’oste, alla lavanderia con la lavandaia, dalla bottega della pasta, con la pastaia, al recinto con gli animali.

Appuntamento per mercoledì 21 dicembre

Un tuffo in qualche cosa che non si vede più e che i ragazzi dell’Istituto stanno apprezzando in questa fase di preparazione e che ammireranno, insieme a genitori e a quanti vorranno, nella giornata di mercoledì 21 dicembre a partire dalle ore 9,30.

Aldo Severino