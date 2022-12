Avellino. Presepe va a fuoco, famiglia intossicata

Tragedia sfiorata

Grande paura questa mattina intorno alle 7 a Lioni in provincia di Avellino. Il Natale per una famiglia composta da tre persone, tra cui un bimbo di 5 anni, poteva trasformarsi in tragedia. Il presepe, a causa di un malfunzionamento legato verosimilmente alle luci che lo illuminavano, a preso fuoco provocando un incendio che ha costretto la famiglia al ricovero presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per una lieve intossicazione da fumo.

L’incendio

L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco giunti nell’abitazione insieme con i carabinieri della stazione locale e il 118. L’abitazione della famiglia, al terzo piano di uno stabile che si affaccia su via Roma, all’arrivo dei vigili era completamente invasa da un fumo acre e denso. Le fiamme, che hanno interessato un locale a piano terra, sono state spente dai pompieri i quali hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l’edificio.

Per fortuna, i sanitari hanno confermato che si è trattato solo di una leggera intossicazione per la famigliola, causata dal fumo intenso sviluppatosi dalle fiamme.