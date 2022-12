Nocera Superiore. Contributo utenze domestiche, Natale più sereno per 300 famiglie

In pagamento il contributo una tantum per le utenze domestiche. Natale piú sereno per le famiglie in difficoltà di Nocera Superiore.

Contributo una tantum

Per 300 famiglie di Nocera Superiore sarà un Natale un po’ più dolce grazie al contributo per il pagamento delle utenze domestiche erogato dal Comune.

È in pagamento il sostegno economico una tantum, concesso alle fasce deboli fino ad un massimo di 700 euro a nucleo familiare, che arriverà proprio durante le festività natalizie.

Sostegno fasce deboli

Il provvedimento è stato disposto nei mesi addietro dall’Amministrazione Cuofano con Delibera di Giunta n.416, in favore delle fasce più deboli già gravate dalle conseguenze della pandemia ed oggi in difficoltà nel pagamento delle bollette a seguito dei forti aumenti registrati.

Le parole del sindaco

I fondi stanziati per quest’ulteriore sostegno straordinario ammontano a 157mila euro circa

«Abbiamo tentato di alleggerire in qualche modo le difficoltà di molte famiglie, sperando che possano in parte vivere con meno angoscia un periodo che dovrebbe essere di gioia e serenità», sottolinea il Sindaco Giovanni Maria Cuofano.