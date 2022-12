Sarno. Avis organizza le attività natalizie

Non si fermano le attività dell’associazione Avis di Sarno, che per il Natale ha organizzato una serie di attività pensando a grandi e piccini.

Sarno. Non si fermano le attività dell’associazione Avis di Sarno, che per il Natale ha organizzato una serie di attività pensando a grandi e piccini.

Le attività proposte

Presso la Parrocchia di San Francesco d’Assisi è stata allestita una casetta di Babbo Natale, dove i più piccoli possono imbucare le loro letterine, e sempre negli stessi spazi, per la sera del 28 dicembre, sarà organizzata una tombolata solidale. Il ricavato sarà utilizzato per portare avanti tutte le attività di prevenzione che l’associazione, guidata dal Presidente, l’avvocato Antonio Robustelli, organizzerà nel corso del prossimo anno.

Le attività ospedaliere

Per il prossimo anno, invece, la sede di via Pedagnali sarà aperta per la consegna delle calze della Befana ai più piccoli, ed il 5 gennaio l’Avis approderà presso i reparti pediatrici degli ospedali di Sarno e Nocera per portare ai piccoli ricoverati un po’ di allegria.

Carmela Landino