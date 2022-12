Scafati. Allagamenti in città. L’appello di Paolo Attianese (video)

Scafati. Allagamenti in città. L’appello di Paolo Attianese

Da contrada Orta Longa fino a piazza Garibaldi, gli allagamenti non si fermano, l’acqua è tanta e la portata dei canali non regge senza dragaggi. Ai confini tra i comuni di Angri e San Marzano il dissesto idrogeologico esplode nell’incontro i vari canali che formano il comprensorio del fiume Sarno. Alveo Comune Nocerino, Controfosso Destro e Rio Sguazzatorio si sfiorano in una vera e propria zona paludosa, incontrandosi in occasione delle piogge consistenti. Basta infatti un minimo innalzamento del livello dell’acqua per far sì che capitino episodi di esondazioni, che si rivolgono in particolar modo sul Rio Sguazzatorio.







Detriti

Il letto del canale, soprattutto nella confluenza con l’Alveo Comune Nocerino, presenta diverso materiale sul fondo del fiume, ormai diventato incapace di reggere le portate d’acqua in arrivo. I reflui corrono veloci ed esondando da Angri fino a Scafati, arrivando quindi al caso di piazza Garibaldi, con garage completamente allagati per settimane e interi edifici collegati a generatori elettrici.









L’appello di Paolo Attianese

Sulla questione arriva la denuncia forte del consigliere comunale Paolo Attianese, che interviene anche sul prossimo abbattimento di ponte Marconi in località Orta Longa.

Il servizio è di Alfonso Romano