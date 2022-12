Scafati. Salvati di nuovo senza numeri

Consiglio Comunale atipico

Salvati di nuovo senza numeri. Assenze e defezioni in maggioranza, e l’opposizione approva le sue mozioni. E’ stato un Consiglio Comunale atipico quello tenuto ieri mattina nella sala consiliare della biblioteca Morlicchio.

Approvata solo la mozione di minoranza

Convocato alle 9:30, all’ordine del giorno, oltre a interrogazioni e interpellanze, solo la mozione voluta dai dodici consiglieri di minoranza sulla vicenda legata al paventato trasferimento degli ambulatori del distretto sanitario. Una mozione che vedrà l’approvazione unanime dei presenti, concedendo al distretto sanitario 61 la disponibilità di locali presso la struttura dell’ex Scafati Solidale.

Le parole di Salvati

“Stavamo già lavorando in questa direzione, nelle scorse settimane avevamo fatto sopralluoghi e incontri per valutare la fattibilità e l’idoneità dei locali” ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati.

Soluzione provvisoria sede ambulatori Asl

Ad ospitare i servizi ambulatoriali, scongiurando quindi il loro trasferimento ad Angri, saranno i locali al primo piano della struttura, dove dovrebbe trovare sede anche il consorzio per le politiche sociali “Comunità Sensibile”. Si tratta di cinque stanze, già sede dell’ufficio Tributi. Una soluzione provvisoria, nelle more dei lavori di ristrutturazione di quelli situati nei pressi dell’ospedale Scarlato.

Le assenze della maggioranza

A sollevare però l’attenzione è anche e soprattutto l’assenza di un cospicuo numero di consiglieri di maggioranza. Assenze formalmente giustificate, ma alcune tra queste celano in realtà un dissenso, come quella di Teresa Cirillo. Un dissenso non celato dietro un’assenza, è quello messo in risalto dal capogruppo di Fdi e consigliere provinciale Luca Maranca, che ha votato con l’opposizione.

Variante urbanistica “poco chiara”

Il tema è la variante urbanistica “poco chiara” adottata dalla giunta comunale il 16 luglio 2021. L’atto concedeva un ampliamento alla ditta Buono di via Poggiomarino, ritenendo di pubblico interesse l’assunzione di cinque unità lavorative. “Questo non trova riscontro nelle normative regionali – si legge nella interpellanza poi trasformata in mozione da Giuseppe Sarconio – e pertanto si chiede la revoca della delibera di giunta”. Una richiesta sottoscritta anche dai restanti colleghi di opposizione. Non avendo i numeri per votare contro, il primo cittadino si asterrà, puntualizzando che all’epoca della delibera il Puc non era in discussione e il Pip ancora “aleatorio”, ragioni che avevano spinto l’esecutivo a votare favorevolmente.

Seconda delibera di giunta revocata dal Consiglio

La mozione sarà votata dalla minoranza con il voto di Maranca. E’ la seconda delibera di giunta revocata dal Consiglio Comunale in merito a provvedimenti di natura urbanistici. “Ci troviamo dinanzi all’ennesimo caso di malafede e incapacità amministrativa con il Sindaco, che è anche assessore all’urbanistica, che continua ad ogni passo a compiere omissioni ed errori, a scapito delle regole della città e dello stesso mondo imprenditoriale – le parole di Michele Grimaldi, Michele Russo e Michelangelo Ambrunzo – Nel frattempo, dopo tre anni di sindacatura, ancora nessuna notizia del Piano Urbanistico Comunale, strumento che non solo rendere ordinato lo sviluppo della città, la assicurerebbe a tutti regole certe e trasparenti”.

Adriano Falanga