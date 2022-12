Eccellenza: San Marzano che per il turno infrasettimanale sarà impegnato domani alle ore 14:30 contro il Giffoni Sei Casali di mister Criscuolo. Gara ostica per i rossoblu che, reduci da un pareggio contro il Montemiletto, affronteranno una delle squadre più in forma in questo momento, che è riuscita a fermare anche la Scafatese al “Vitiello” 15 giorni fa. Niente alibi, però, per il San Marzano che dovrà centrare la vittoria per chiudere al meglio il 2022. Nel frattempo mister Fabiano ha ricevuto 2 rinforzi per il pacchetto under, Gianluca Casillo e Marco Balzano, entrambi 2004.

La Scafatese, invece, sarà ospite dell’Ercolanese 1924, gara che si disputerà anch’essa domani alle ore 14:30. I giallobleu, dopo la vittoria schiacciante contro il Costa D’Amalfi, vorranno dare continuità ai risultati utili (ben 15) contro una diretta concorrente per i playoff. La squadra granata, però, viene da un momento particolare, dove la società, per il mercato di dicembre, ha deciso di puntare sui giovani, svincolando i calciatori “importanti” presenti in rosa.

Eccellenza: la classifica di San Marzano e Scafatese

Il San Marzano, nonostante l’ultimo passo falso, guida la classifica con 45 punti, ben 5 in più a Scafatese ed Agropoli; l’Ercolanese, quarta, è ferma a 34 punti. Il Giffoni Sei Casali è a quota 24 punti ed occupa la nona posizione in classifica, grazie ai 14 punti conquistati nelle ultime 7 giornate.