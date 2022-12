Sport. Verso Nocerina-Cavese: derby dalle due facce

Nocerina-Cavese: mercoledì alle ore 14:30, per l’ultima partita del 2022, si sfideranno le due compagini campane che vivono momenti totalmente diversi. In casa Nocerina non si può parlare di clima sereno, dato che ancora non ci sono novità ufficiali riguardanti la nuova proprietà e la classifica inizia a farsi bollente.

La società che dovrebbe rilevare il club sta iniziando a muoversi per quanto riguarda il tema calciomercato; infatti a breve, come riporta SportCampania, dovrebbe firmare Caso Naturale, esterno classe 1990 proveniente dall’Afragolese. Finchè però non verrà sciolto definitivamente il discorso proprietà, tutto l’ambiente rossonero continua ad essere scettico.

In casa Cavese, invece, il clima è totalmente opposto, dato che la squadra allenata da mister Troise è prima in classifica. I blufoncè vengono da ben 5 vittorie consecutive e non vogliono fermarsi proprio nell’ultima gara del 2022.

Per i tifosi della Cavese è stato disposto il divieto di trasferta e per questo motivo, anche gli ultras della Nocerina non entreranno. Infatti la Curva Sud, tramite un comunicato, ha espresso: “Un derby senza rivali è la morte dei nostri ideali!”

Nocerina-Cavese: un occhio alla classifica

I padroni di casa, come anticipato, vivono un momento di difficoltà, sono fermi a 18 punti ed occupano l’undicesima posizione in classifica. I rossoneri hanno appena due punti di vantaggio rispetto all’Afragolese tredicesima (zona play-out). La Cavese, invece, guida il girone H con ben 36 punti a +7 dal Nardò secondo in classifica.